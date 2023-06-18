نقابة المهن التمثيلية تنعي الراحل أبو العلا السلاموني

حرصت نقابة المهن التمثيلية بقيادة نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي ببالغ الحزن والأسى على نعي الكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان... وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الروائي الراحل تولى عدة مناصب منها: رئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" حتى 2012، عضو اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو نقابة المهن التمثيلية والسينمائية، رئيس مهرجان الجمعيات الثقافية – برج العرب 2007، رئيس المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية 2009، رئيس لجنة تحكيم مهرجان مسرح الغرفة بدمياط 2014، رئيس لجنة تحكيم جريدة المساء للنص المسرحي 2012، رئيس لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي بالقاهرة 2014، رئيس لجنة تحكيم أيام الشارقة المسرحية 2010، رئيس المؤتمر القومي الرابع للمسرح المصري – مايو 2013، رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان القومي للمسرح المصري – يوليو 2017.

كتب للدراما التلفزيونية مسلسلات اجتماعية وتاريخية منها (البحيرات المرة – الحب في عصر الجفاف – صفقات ممنوعة – رسالة خطرة – أحلام مسروقة – الورثة – المتاهة – قصة مدينة – حكاية بلا بداية ولا نهاية – اللص والكلاب – كفر الجنون- الفراشات تحترق دائمًا – نسر الشرق صلاح الدين – زهرة الياسمين – محمد علي باشا– سنوات الحب والملح – المصري أفندي)، أخرجها كبار المخرجين منهم علوية زكي وحسام الدين مصطفى ومحمد فاضل، أصدرت له الهيئة العامة للكتاب أربعة مجلدات تضم أعماله الكاملة من المسرحيات التي سبق نشرها أو عرضها.

عُرضت مسرحياته على جميع مسارح مصر مثلًا: القومي، الحديث، البالون، الطليعة، الكوميدي، السامر، الهناجر، مسارح الأقاليم. حصل السلاموني على جائزة الدولة في الآداب عن النص المسرحي سنة 1984، وجائزة وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1986، وجائزة أحسن نصًا مسرحيًا من معرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 1992، وجائزة أحسن نصا مسرحيا بالفصحى من منظمة الأليسكو في مهرجان قرطاج الدولي سنة 1995، وحصل على الميدالية الذهبية لأحسن سيناريو في الدراما التليفزيونية من مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتليفزيون سنة 1997، وفاز بجائزة التأليف في مهرجان المسرح المصري القومي الرابع عن مسرحية تحت التهديد التي قدمها مسرح الهناجر.