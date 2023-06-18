الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل قيادة طفل سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية

الأمن
الأمن

كشفت الجهود الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" من مقطع فيديو يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى برفقة والده معرضاً حياته والآخرين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة)، "منتهية التراخيص" وباستدعاء المذكور وسؤاله عن الواقعة أقر بتعرضه لحالة إعياء، مما دعاه لترك نجل شقيقه يقود السيارة لتوصيله لمنزله. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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