فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن تشكيل فريقه في ودية جنوب السودان المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

تعد مباراة اليوم هى الأخيرة للفراعنة في معسكر يونيو الجاري.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على غينيا يوم الأربعاء الماضي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- ياسر إبراهيم- علي جبر- أحمد فتوح

خط الوسط: مهند لاشين- محمود حمادة- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى فتحي- محمود كهربا- محمود تريزيجيه