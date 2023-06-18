سولاف درويش تطالب بالاهتمام بمراكز التدريب وتنمية قدرات العمل الأهلى لدى الشباب

قالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إن قانون الجمعيات الأهلية كان له دور في التغلب على عدد من المشكلات في مقدمتها سرعة تشكيل الجمعيات الأهلية وبناء الثقة بين الجمعيات الأهلية والدولة والمواطنين، وكذلك تشجيع الشباب على الانخراط في مشاريع تنموية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني لمناقشة العمل الأهلي في مصر، وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي.

وثمنت جهود الرئيس السيسي في إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما له من أدوار مهمة في تحقيق التكامل والتوازن مع جهود الدولة فيما يتعلق بأولويات واحتياجات المجتمع المصري.

وأكدت ضرورة استثمار هذا المناخ خاصة وأن العمل الأهلي هو إحدى الركائز الأساسية للعمل المجتمعي، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام لمراكز التدريب وتنمية قدرات العمل الأهلي لدى الشباب وغرس قيمة العمل التطوعي لدى الأفراد بداية من المدارس.