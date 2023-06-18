الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موزمبيق تحقق فوزًا ثمينًا على رواندا وتعزز فرصها في بلوغ أمم إفريقيا 2023

مباراة رواندا وموزمبيق
مباراة رواندا وموزمبيق

اقتنص منتخب موزمبيق، فوزًا ثمينًا ومستحقًا على رواندا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على ملعب (هوي) بمدينة بوتاري، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية عشرة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع المنتخب الموزمبيقي، رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني، معززًا حظوظه في التأهل إلى النهائيات، بينما تجمد رصيد رواندا عند نقطتين، في المركز الرابع، ليودع رسميًا منافسات التصفيات.

افتتح جيني كاتامو، التسجيل لموزمبيق، في الدقيقة 43، قبل أن يتمكن كليسو بواكي، من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 من زمن اللقاء.

وكان منتخب السنغال، قد تعادل إيجابيًا بهدف لمثله، أمام مضيفه منتخب بنين، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على ملعب (الصداقة) بالعاصمة كوتونو، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

ورفع المنتخب السنغالي (المتأهل سلفًا إلى النهائيات)، رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة، بينما يحتل منتخب بنين، المركز الثالث، برصيد 5 نقاط.

وسيلتقي منتخبا موزمبيق وبنين، في الجولة الأخيرة من التصفيات، حيث يحتاج المنتخب الموزمبيقي للتعادل على أقل تقدير من أجل ضمان العبور إلى النهائيات.

موزمبيق رواندا تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 السنغال بنين كأس الأمم الإفريقية 2023

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