الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حماة الوطن" يحتفل بذكرى 30 يونيو ويهدى الرئيس السيسى أغنية "مشينا فى طريق" (فيديو)

جريدة الدستور

احتفل حزب "حماة الوطن" بالذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، بأغنية “مشينا في طريق"، التي أهداها الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري.

كما توجه الحزب بالشكر للرئيس السيسي على المجهودات والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال تلك الفترة.

كلمات الأغنية: 

أنا مصري بحب بلدي وأهلها.. عايش علشانها معنديش أغلى منها

مشينا الطريق.. هنكمله دي بلدي وكتفي في كنفها

اللي أقدر عليه أنا هعمله وإن مت أكون على أرضها

إحنا وراه ومكملين مشوارنا لسه طويل سوا

يا مصريين.. فات الكتير باقي القليل على حلمنا

جوا التاريخ إحنا اللي مكتوب اسمنا.. إحنا الأساس إحنا الريادة طول عمرنا

حرب وسلام فن وسياسة كل بادئ من هنا

مشينا الطريق.. هنكمله دي بلدي وكتفي في كنفها

اللي أقدر عليه أنا هعمله وإن مت أكون على أرضها

إحنا وراه ومكملين مشوارنا لسه طويل سوا

والشهيد عايش ممتش جاله حقه قوام مبتش

وابن الشهيد ده ابن مصر وفي عنينا كلنا

طول عمرك كنت على بلادنا مخلص وأمين

ووقفت في وش الشر وأهله سنين وسنين

أنت اللي رسمت طريق بكره للمصريين

مشينا الطريق.. هنكمله دي بلدي وكتفي في كنفها

اللي أقدر عليه أنا هعمله وإن مت أكون على أرضها

إحنا وراه ومكملين مشوارنا لسه طويل سوا

ده رئيسي وهو ده اللي مصدقه

ده اللي عمره في يوم ما غير مبدأه

أحلام كتيرة على إيده هو اتحققت

مشينا الطريق.. هنكمله دي بلدي وكتفي في كنفها

اللي أقدر عليه أنا هعمله وإن مت أكون على أرضها

إحنا وراه ومكملين مشوارنا لسه طويل سوا

ولاد الشهيد بيقولوا شكرا للي جايب حلمنا

حلمك كبير.. بس إنت قده علشان مراعي ربنا

وأهم شيء حبه وقربه مننا

وأمين ومخلص أب لينا كلنا

ساجد وعابد يعني عارف ربنا

مشينا الطريق.. هنكمله دي بلدي وكتفي في كنفها

اللي أقدر عليه أنا هعمله وإن مت أكون على أرضها

إحنا وراه ومكملين مشوارنا لسه طويل سوا

حماة الوطن ثورة 30 يونيو اغنية أنا المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية

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