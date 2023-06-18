رمضان عبدالمعز: الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن كل حجاج بيت الله الحرام، وكل المسلمين في البلد الحرام وغيرها هم"حُنَفَاءَ لِلَّهِ"، أي مائلين عن الشرك وموحدين بالله.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الشرك بالله أن يقدم شخص على عبادة أو طاعة ويقصد بها غير الله، فإنه يكون شخصًا ضائعًا، بدليل قوله تعالى: "وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ"، أي تدمره لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم مثل بناء المستشفى أو الجامع أو الوقف، فإنه يجب أن يكون خالصًا لوجه الله.

قضية التوحيد لا تقبل النقاش

وأكد أن قضية التوحيد لا تقبل النقاش، بدليل قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ"، أما في العبادة قال الله تعالى: " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".