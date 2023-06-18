الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تشارك في فعاليات الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

اليوم العالمي للمتبرعين
اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، منظمة الصحة العالمية بفعاليات الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذي يُقام في مثل هذا الوقت من كل عام ، بكافة محافظات التأمين الصحي الشامل.

وأوضح بيان الهيئة :تحت شعار (نحن نعيش لأنك تعطي)، تم إطلاق مبادرة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل الأربع (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية،جنوب سيناء) للاحتفاء بالأفراد المتبرعين بالدم وتوجيه الشكر إليهم وتشجيع عدد أكبر من الناس كي يصبحوا متبرعين جددًا، كما تم إطلاق ندوات توعوية بالمحافظات لقادة الرأي وقيادات المجتمع المدني لحشد وتحفيز الأفراد وتوعويتهم بأهمية التبرع بالدم.

وتابع: تهدف فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، إلى تشجيع الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة على التبرع بالدم بانتظام وبقدر ما يكون تبرعهم مأمونًا وممكنًا لتغيير نوعية حياة المرضى المعتمدين على نقل الدم، وإبراز الدور الحاسم للتبرع المنتظم بالدم والبلازما طوعًا ودون مقابل في ضمان حصول جميع الناس على مشتقات الدم المأمونة.

واستكمل البيان، يُعد الدم ومشتقاته من الموارد الأساسية للتدبير العلاجي الفعّال للكثير من الحالات المرضية مثل النساء المُصابات بالنزيف المرتبط بالحمل والولادة؛ والأطفال المصابين بفقر الدم والمرضى المصابين باضطرابات الدم والنخاع العظمي، واضطرابات الهيموجلوبين الوراثية، وضحايا الحوادث والمرضى الذين يخضعون لعمليات طبية وجراحية متقدمة.

وأكد البيان على السعى الدؤوب لكافة المعنيين بالشأن الصحي لإبراز أهمية التبرع بالدم لما يسهم به في الوقاية من بعض الأمراض، فيما تسهم المواظبة على التبرع بالدم، في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات وتنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة والإطمئنان على صحة المتبرع وإنقاذ حياة الآخرين.

IMG-20230618-WA0038
IMG-20230618-WA0038
IMG-20230618-WA0037
IMG-20230618-WA0037
الرعاية الصحية منظمة الصحة العالمية الاحتفال الرسمي اليوم العالمي للمتبرعين بالدم التأمين الصحي الشامل

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

حبس 3 متهمين بترويج الاستروكس فى السلام

تنسيق الثانوية العامة 2023 في قنا: المؤشرات الأولية والأوراق المطلوبة

إنهاء 12 خصومة ثأرية و1200 قضية أسرية فى مطروح (صور)

المصرية للاتصالات "WE " الراعي الرئيسي للبعثة المصرية المشاركة في الألعاب الصيفية لأولمبياد برلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران