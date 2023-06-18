"تحت التهديد" و"رسالة خطرة".. مشوار أبو العلا السلاموني الإبداعي بين التلفزيون والمسرح

رحل عن عالمنا ظهر اليوم أحد رواد الفن المصري والكتاب المبدعين وهو الأديب محمد أبو العلا السلاموني، الحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة وعلم النفس، وصاحب رصيد فني كبير ما بين المسرح والدراما التلفزيونية، وخاصة الأعمال المسرحية العظيمة التي تركت علامة بمختلف مسارح الدولة، فعمل مديرا للفرق القومية المسرحية ثم مدير عام المسرح ثم مستشار المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

أعمال أبو العلا السلاموني المسرحية

حظى مشوار الأديب الراحل الفني بعدد كبير من الأعمال المسرحية والتي وصلت إلى أربعين مسرحية عرضت على جميع مسارح مصر المختلفة، وكتب للمسرح الخاص والمسرح الاستعراضي والمسرح المدرسي ومسرحة المناهج، وشارك في إخراجها كبار المخرجين منهم عبد الرحيم الزرقاني وسعد أردش وكرم مطاوع وجلال الشرقاوي وعبد الرحمن الشافعي ومنها: “مآذن المحروسة، الثأر ورحلة العذاب، ديوان البقر، رجل في القلعة، تحت التهديد”.

أعمال أبو العلا السلاموني التلفزيونية

ولم يكتفي السلاموني بكتابة نصوص مسرحية فقط، فكتب للدراما التلفزيونية مسلسلات اجتماعية وتاريخية منها: “البحيرات المــرة، الحب فى عصر الجفاف، صفقات ممنوعة، رسالة خطرة، أحلام مسروقة، اللص والكلاب، كفر الجنون، الفراشات تحترق دائمًا، نسر الشرق صلاح الدين، الأرض بتتكلم مصري” والتي قام بإخراجها كبار المخرجين منهم علوية زكي وحسام الدين مصطفى ومحمد فاضل وأحمد خضر.

جوائز أبو العلا السلاموني

حصدت أعمال أبو العلا المسرحية على العديد من الجوائز المختلفة ومنها جائزة الدولة في الآداب عن النص المسرحي سنة 1984، وجائزة وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1986، وجائزة أحسن نص مسرحي من معرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 1992، وجائزة أحسن نص مسرحي بالفصحى من منظمة الأليسكو في مهرجان قرطاج الدولي سنة 1995، وحصل على الميدالية الذهبية لأحسن سيناريو في الدراما التليفزيونية من مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتليفزيون سنة 1997، وفاز بجائزة التأليف في مهرجان المسرح المصري القومي الرابع عن مسرحية تحت التهديد التى قدمها مسرح الهناجر.