الداخلية: غرفة عمليات مجهزة لتلبية احتياجات حجاج القرعة

حرصت وزارة الداخلية من خلال غرفة عمليات مجهّزة كليًا ومدعمةً بالتقنيات الحديثة على متابعة وتلبية احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فى إطار اهتمام الوزارة ورعايتها حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

ويعمل الضباط والأفراد على مدار الـ24 ساعة من أجل التسهيل والتيسير وإنهاء الإجراءات، فضلًا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم، واستقبال الشكاوى والتعامل الفورى معها، كما تحتوى الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أى حاج مجهول الهوية من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بمصر، وتقديم الخدمات الخاصة بالحقائب المفقودة، كما تضم الغرفة قسم الحاسب الآلى الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إلكترونيًا، وكذا تخصيص غرف لذوى الإحتياجات الخاصة، كما قامت البعثة بتسهيل دخول الحجاج للروضة الشريفة من خلال التنسيق المسبق وحجز مواعيد الزيارة، كما تتم مرافقتهم من خلال مجموعة من الضباط لتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.

كما تم توفير خدمات طبية من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المصرية تنسيقًا مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالات المرضية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن من خلال العيادات الطبية الموجودة بكل فندق.

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كما يصاحب بعثة الداخلية عدد من الأئمة والوعاظ وذلك لتقديم شرح كامل عن مناسك الحج والرد على استفسارات وأسئلة الحجاج، كما تضم البعثة عناصر من الشرطة النسائية لتقديم المساعدة للسيدات من كبار السن والمرضى واصطحابهم لزيارة الروضة الشريفة.