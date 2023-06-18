ذا أثلتيك: الهلال يتوصل لاتفاق لضم روبن نيفيز مقابل 55 مليون يورو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي الهلال السعودي توصل لاتفاق مع ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي، للتعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيز.

وينتهي عقد روبن نيفيز مع ولفرهامبتون بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

وبحسب شبكة“ ذا أثلتيك” البريطانية، فإن الهلال وافق على دفع مبلغ 55 مليون يورو لـ ولفرهامبتون، للتعاقد مع نيفيز، في الميركاتو الصيفي.

وأوضح التقرير أن الهلال حريص على إبرام الصفقة بسرعة، والتي ستجعل اللاعب الدولي البرتغالي يغادر إنجلترا إلى دوري المحترفين السعودي.

وذكرت الشبكة أن نيفيز يجري مفاوضات مع الهلال بشأن التوصل مع اللاعب لاتفاق بخصوص الشروط الشخصية، ومن المتوقع أن يتم التوصل لذلك الاتفاق قريبًا.

وتابع التقرير أن مسئولي برشلونة أرادوا التعاقد مع نيفيز خلال الشهر الماضي، كما أنهم ناقشوا معه مسألة التعاقد معه في الصيف الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من التعاقد معه بسبب عدم توافر أموال، رغم إجرائهم محادثات مكثفة مع خورخي مينديز وكيل اللاعب، لإبرام الصفقة.

وتابعت “ذا أثلتيك” أن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني، لم يكن مقتنعًا بفكرة تعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، بالتعاقد مع نيفيز، الأمر الذي أنهى اهتمام برشلونة بضمه هذا الصيف.

وانضم روبن نيفيز إلى ولفرهامبتون عام 2017 قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 18 مليون يورو، واحتل معهم المركز الثالث عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

وتُقدر قيمة روبن نيفيز التسويقية بمبلغ 40 مليون يورو.

ولعب روبن نيفيز 39 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، وتُوج معهم ببطولة دوري الأمم الأوروبية.