منع نزول المصطافين لشاطئ النخيل بالإسكندرية

منعت قوات الأمن بالإسكندرية عددا كبيرا من المصطافين من النزول لشاطئ النخيل غرب الإسكندرية عقب توجههم للشاطئ محاولين نزول مياه الشاطئ الذي لا يزال مغلقًا، لعدم اكتمال إجراءات فتحه وعدم إخطار الأجهزة الأمنية باعتماد فتحه حتى الآن لحين انتهاء تنفيذ أعمال السور والمناطق الآمنة وعدم صدور قرار نهائي من النيابة بتشغيله.

وقامت قوات الأمن بتأمين الشاطئ من الخارج ووضع حراسة على البوابات والأماكن التي لا تزال غير مسوّرة، مع استكمال مستأجري الشاطئ أعمالهم تمهيدًا لبدء تشغيله.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن شاطئ النخيل غرب المدينة مازال مغلقا ولم يفتح، حتى الآن، رغم طرحه في مزايدة لمستثمر رئيسي وترسية المزايدة على شركة تدير الشاطئ، وذلك لحين استكمال الإجراءات والشروط الخاصة بمنظومة الإنقاذ التي حددتها لجنة الغوص والإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وإنشاء أسوار للتحكم بالدخول والخروج إلى الشاطئ مع وضع كاميرات مراقبة على مدار الـ 24 ساعة.

وأكد مسئولو الإدارة المركزية أنه لن يتم فتح شاطئ النخيل إلا بعد التأكد من تنفيذ كل الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لفتح الشاطئ، لافتًا إلى أن محافظ الإسكندرية شدد على عدم السماح بفتحه إلا بعد التأكد من تنفيذ منظومة الإنقاذ؛ حرصًا على حياة رواد وزائري الشاطئ، حيث يتابع المحافظ عن كثب ما يحدث في الشاطئ وهناك لجان بصفة دورية تتابع وترفع تقاريرها عما يتم.