الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يستعرض المقترح النهائي لتنفيذ كورنيش غرب النيل

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسّعًا للاطلاع على المقترح النهائى لتنفيذ الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا بطول ٢٠٠ متر بحضور حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه.

تم عرض فيديو لماكيت الكورنيش يتضمن المرسى النيلى والممر والجدارية التى تحوى نقوش فرعونية مستوحاة من معبد دندرة وبوابة خروج و دخول المرسى.

من جانبه، وجه محافظ قنا بضرورة اختيار فنانين محترفين لتنفيذ النقوش الفرعونية على الجدارية لضمان إنتاج لوحات للطقوس الدينية الفرعونية ذات جودة عالية وإضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد.

وقال محافظ قنا إن الكورنيش الجديد سيكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة ونقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة، المتجهة إلى معبد دندرة بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا ، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها، لافتًا إلى أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش فور الإنتهاء من وضوع التصميم والتصور النهائي له.

في سياق آخر، واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، صباح اليوم الأحد استقبال 114 مواطنًا بمكاتبهم، للإستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، في حضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وقال محافظ قنا إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى وتكليفات د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

اجتماعا موسعا أشرف الداودي محافظ قنا اشرف الداودي استقبال اعضاء اشرف

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