روسيا عن تصريحات ألمانيا بأنها التهديد الأكبر لها: يجافي المنطق ومصالح برلين

علقت روسيا، اليوم الأحد، علي تصريحات ألمانيا بأن موسكو تعد التهديد الأكبر لأمنها القومي.

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن تصنيف ألمانيا في استراتيجية أمنها القومي الجديدة، روسيا بأنها التهديد الأكبر لأمنها، يجافي المنطق ومصالح برلين.

جاءت تصريحات لافروف، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة روسيا 1.

وقال وزير الخارجية الروسي إنه يصعب التعليق على هذه التصرفات والبيانات والوثائق التي يتبناها ساسة ألمانيا، مؤكدًا أنها ليست مبنية على المنطق ولا على مصالح ألمانيا والشعب الألماني.

يجدر الإشارة إلي أن وثيقة استراتيجية الأمن القومي الألمانية وصفت روسيا، بأنها التهديد الأكبر للسلام والأمن في أوروبا ومنطقة الأطلسي.

روسيا: المقترحات الإفريقية لإنهاء الحرب فى أوكرانيا "يصعب جدًا تنفيذها"

وفي وقت سابق من اليوم، دعا وفد الوساطة الإفريقية أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء "الحرب" في أوكرانيا، مقدّمًا مقترحات اعتبرت روسيا أنه "يصعب جدًا تنفيذها"، بعد رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه المبادرة الدبلوماسية الجديدة لوضع حد للنزاع.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي ترأس وفد الوسطاء الأفارقة، في مستهل اجتماع مع بوتين في سانت بطرسبرج بشمال غرب روسيا "لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية.. نأمل في أن تنتهي هذه الحرب".

وأضاف "من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب"، مشددًا على أن الدول الإفريقية "تتأثر سلبًا" بهذا النزاع.

وفقًا لرامافوزا، يمكن تلخيص مقترحات السلام الإفريقية في نقاط عشر، بما فيها "خفض التصعيد من الجانبين" و"الاعتراف بسيادة" الدول كما تعترف بها الأمم المتحدة وتوفير "ضمانات أمنية" لجميع الأطراف ورفع العراقيل أمام تصدير الحبوب عبر البحر الأسود و"تحرير أسرى الحرب" وإعادة الإعمار.

وفي نهاية الاجتماع قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذه الخطة الإفريقية "يصعب جدًا تنفيذها"، لكنه أضاف رغم ذلك أن "الرئيس بوتين أبدى اهتمامه بدرسها"، حسبما نقلت وكالات أنباء روسية.