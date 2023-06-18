الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تحدد موعد امتحانات الدور الثانى للطلاب الدارسين فى الخارج

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022 /2023، ابتداءً من يوم السبت الموافق 8 يوليو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين في الخارج هم:
- الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بمصر.
- المتقدمون للدور الثاني على نظام أبناؤنا في الخارج.
- الطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول ولهم دور ثان.

وتتضمن المستندات المطلوبة للالتحاق بامتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين في الخارج هي:

أولا: بالنسبة للطلاب الجدد المتقدمين من مصر:

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولارًا.
-التقديم الإلكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الإلكترونية.
- تسليم أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمد من الإدارة التعليمية المختصة موضحًا به مواد الرسوب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد.

بالنسبة لطلاب أبناؤنا في الخارج من الدور الأول:
- التقديم الإلكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الإلكترونية مع كتابة رقم الجلوس بالدور الأول، ولا يتم دفع أي رسوم لامتحانات الدور الثاني ولا يتم إرسال أي مستندات.

وبالنسبة لامتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين فقط:
- تبدأ الامتحانات يوم السبت 8 يوليو 2023 من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي وفقًا للجداول المعلنة على المنصة الإلكترونية.

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