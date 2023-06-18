الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة مدير مستوصف وفنين أشعة بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

مديرية الصحة بالغربية
مديرية الصحة بالغربية

قرر الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية إحالة مديرة مستوصف وفنيين أشعة بمستشفى كفر الزيات العام للتحقيق لعدم استعمال “كاسيتات التحميض” الخاصة بأفلام التحميض، ما أدى إلى قيام الأطباء بمشاهدة الأشعة فى أشعة الشمس.

وتواصلت “الدستور” مع وكيل صحة الغربية للرد على شكاوى من المرضى لقيام الأطباء بمشاهدة أشعة الصدر أمام أشعة الشمس لعدم وجود أجهزة تحميض، مؤكدًا وأكد أنه قام بإحالة مديرة المستوصف وفنيين الأشعة للتحقيق فورًا، نظرًا لتوافر كاسيتات التحميض وعدم استلامهم لها بعد التأكد من شكاوى "الدستور".

فى السياق، شهد د.طارق رحمي، محافظ الغربية صباح اليوم، استكمال فعاليات وأنشطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمام بالغ بتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصادياً إلى جانب مشروعات المبادرة التي ستشدها القرية وقرى مركز المحلة في المرحلة الثانية، بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، وأحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، وأحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

وتفقد محافظ الغربية القافلة الطبية المقامة بمقر الوحدة الصحية وتضم 12 سيارة متنقلة في تخصصات (قلب، أوعية دموية، صدر، أطفال، جراحة عامة، نساء وتوليد، نفسية وعصبية، عظام، جلدية، باطنة، أنف وأذن، أسنان) إلى جانب الصيدلية التي تقدم العلاج للمرضى بالمجان وحملات التثقيف الصحي لأهالي القرية.

وكيل الصحة للدستور إحالة مديرة مستوصف وفنين آشعة كفر الزيات

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