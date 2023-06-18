الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ولى العهد السعودى يشارك فى حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

يعتزم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، المشاركة غدا في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده غداً في باريس، وذلك ضمن زيارته إلى فرنسا.


وحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، يقام حفل الاستقبال الرسمي لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض - المنظمة المسئولة عن معرض إكسبو الدولي - عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الذي سيعقد غدا في باريس.


ويأتي الحفل حسب «واس» ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة "معرض الرياض إكسبو 2030"، والتعريف بجاهزية المملكة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيداً للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة للحدث في اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في نوفمبر 2023م.

ويعتبر معرض إكسبو 2030، إحدى المنصات العالمية الأكثر تأثيرًا، ويتنافس على تنظيمه الرياض وروما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية وأوديسا الأوكرانية.


ويشارك في حفل الاستقبال وفد سعودي رفيع، من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين السعودي والفرنسي ومن كل الدول الأعضاء في المكتب، وأعضاء المنظمات الدولية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فرنسا.

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الرياض المعاشات أكسبو باريس

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