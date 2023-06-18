أحمد الشرقاوى يطالب بمراجعة أوضاع الجمعيات الأهلية المُتحفظ عليها عقب ثورة 30 يونيو

قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن العمل الأهلى له دور فعال فى المجتمع، وتعتمد عليه الدولة فى كثير من التحديات، مشيرًا إلى أن العمل الأهلى مثل جرعة الأكسجين فى مختلف الأوقات التى مرت بها مصر خلال الفترة الأخيرة وخاصة بالجوانب الصحية والتعليمية.

جاء ذلك فى كلمة لجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى، مؤكدًا أنه رغم كل هذه الجهود إلا أننا لا نزال أمام تحديات كبيرة تحتاج إلى جهود أكبر فى ضوء الإرادة الحقيقية للقيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل دعم الجمعيات الأهلية على أرض الواقع.

ولفت النائب أحمد الشرقاوى إلى أن الجمعيات الأهلية المتحفظ عليها عقب ثورة 30 يونيو، وما تمتلكه من مؤسسات تعليمية وصحية بحاجة إلى مراجعة أوضاعها مرة أخرى فى ضوء بيئة العمل الأهلى فى مصر من أجل الاستفادة منها بشكل حقيقى، خاصة أن أوضاع هذه الجمعيات تسوء بشكل حقيقى.

فيما قال الدكتور خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، إن العمل الأهلي أحد العوامل التي تسهم في تطوير العمل الاقتصادي والثقافي وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وأكد نجم أن العمل الأهلي يواجه معوقات تحد من قدرته على ممارسة مهامه، ومنها عدم وضوح القوانين وقلة الدعم المادي من الحكومات المقدم للجمعيات.

وطالب نجم بضرورة تشجيع ودعم الجمعيات الأهلية من خلال إعفاء الجمعيات من فواتير الخدمات من مياه وكهرباء وغيره، ومساندة العاملين بالعمل الأهلي من خلال التأمين عليهم.