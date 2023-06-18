علاء الشيخ: نبحث إمكانية استقطاب أساتذة جامعات أجنبية لمصر دون موافقات مسبقة

قال علاء الشيخ، مساعد مدير المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، إننا ناقشنا الحوار الأكاديمي بين الجامعات المصرية والأجنبية، والمعوقات التي كانت مطروحة في السابق وماذا عن معالجتها.

جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال الجلسة الخاصة بمناقشة قضية تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني.

وأكد الشيخ حرص الدولة الدائم على المشاركة المجتمعية من جميع الأطياف لإزالة العقبات التي لازالت قائمة بسبب القوانين.

وتابع إنه يجب تبسيط أمور سفر الأساتذة الجامعيين للجماعات الأجنبية وتبادل الزيارات بين الأساتذة الجامعيين واستقطاب وطلب زيارة أساتذة جامعات أجنبية للجامعات المصرية دون الحصول على الموافقات المسبقة التي تتعدى الثلاث شهور فيما أكثر، بالإضافة إلى مناقشة عدة أمور غاية في الأهمية بمنتهى الشفافية والوضوح في تلك المؤتمرات، مما يؤكد أن تلك الجلسات التي يتم مناقشتها في الحوار الوطني سوف تثمر بشكل إيجابي.