خبير اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": 1400 من أصحاب الثروات البريطانية فروا بسبب مؤشرات الركود

قال الدكتور محمد العطيفي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد البريطاني يواجه مشكلات ضخمة ومتنوعة بصورة كبيرة، وذلك نتيجة الأزمات العالمية التي أثرت على اقتصادات الدول.

الركود البريطاني

وأكد الدكتور محمد العطيفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نسبة الأجور في بريطانيا ارتفعت بنسبة ٨٪ على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهذا الارتفاع يزيد من الأعباء المالية على وزارة المال والشركات.

وأشار إلى أن أكثر ١٤٠٠ فرد من أصحاب الثروات المرتفعة في عام ٢٠٢٢ اتجهوا لخارج بريطانيا بسبب تردي الوضع الاقتصادي، موضحًا:" هناك مؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو الركود".

السياسة النقدية

وتابع: "صانع السياسة يرى أن تجديد السياسة النقدية يؤدي إلى خفض التخضم في ظل ارتفاع سعر الفائدة، وبالرغم من هذه السياسية إلا أن الفاتورة الشرائية للمواطن مرتفعة بصورة غير مسبوقة على الإطلاق، والعديد من الشركات الإنتاجية بات يفكر في ترك سوق المال البريطانية".