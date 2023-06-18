اليوم.. طارق الشناوي يدير ندوة تكريم عمر خيرت لمسيرته الإبداعية بقصر السينما

يدير الناقد الفني طارق الشناوي، ندوة تكريم الموسيقار العالمي عمر خيرت، اليوم الأحد، التى تقام بقصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

ومن المقرر أن تبدأ الندوة فى تمام السابعة والنصف مساءً، ويتم تسليم «خيرت» شهادة تقدير من وزارة الثقافة ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تكريما لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود.

كما يجرى عرض فيلم "ليلة القبض على فاطمة"، من إخراج بركات، وبطولة الفنانة القديرة فاتن حمامة، وهو أحد أهم أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت.

حفلات عمر خيرت خلال شهر يوليو

ومن جهة أخرى، يجهز الموسيقار عمر خيرت لبرنامج فني مميز يضم عدة حفلات موسيقية يحييها خلال شهر يوليو المقبل، على عدة مسارح بالقاهرة، ويحتفل بعيد الأضحى المبارك من خلال أمسية موسيقية ضخمة يحييها برفقة الأوركسترا الخاص به وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، في "عين الحياة" أمام متحف الحضارة بعين الصيرة بمنطقة الفسطاط لأول مرة، وذلك يوم السبت الموافق 1 يوليو والذي يصادف ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يتفق على إحياء حفلين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلاته الشهرية التي يحييها بالتنسيق مع الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر.

عمر خيرت شخصية العام الثقافية

وكان قد جرى تكريم عمر خيرت منذ أسبوعين وحصد جائزة شخصية العام الثقافية، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تكريما لمشواره الفني المميز، وانطلاقا من كون إمارة أبوظبي عاصمة للفن والإبداع، ومصنفة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) "مدينة الموسيقى"، ونظرًا لاهتمام الإمارة الكبير بالموسيقى كجسر التقاء بين العالم العربي والثقافات الأخرى، وتساهم بشكل هائل في تعزيز الانفتاح والتبادل الثقافي ودعم هذا القطاع، مما يعزز فرصَ الاندماج والهوية عبر المجتمعات وبين الأجيال.