لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة المتهمين بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ

قررت الدائرة الثامنة إرهاب بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، تأجيل نظر القضية رقم ١٠٥٥٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أول كفر الشيخ، والمتهم فيها تنظيم من "٦" متهمين بتهم متعددة والمعروفة إعلاميا "بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ" والمتهم بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية، وعلى رأسها الإعلامي أحمد موسى، وذلك للاستماع لمرافعة النيابة العامة، لجلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس لسماع مرافعة النيابة.

صدر القرار بعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع، وكيل نيابة أمن الدولة وأمانة سر أشرف حسن.

وكانت المحكمة قد استمعت، اليوم، لشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في الواقعة، كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من المحكمة بشأنه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين للجلسة المقبلة.



وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمكتب الأمن الوطني بكفر الشيخ، تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم؛ للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط "٥" منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، الغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة"، والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات، كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالًا وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخص لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشرائه السلاح الناري والذخيرة بغية استخدامهما في أعمال إرهابية من بينها اغتيال الإعلامي أحمد موسى.