قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سبعة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، خلال عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل الفلسطينيين.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربع نساء من طريق واد الجوز بالقدس، كما اعتقلت ثلاثة فتية بعد مداهمة منازلهم، في حي رأس العامود بسلوان جنوب المسجد الأقصى.

في السياق ذاته، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اقتحام عشرات المستوطنين لقرية ياسوف، شرق مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، واعتداءهم على ممتلكات الفلسطينيين.