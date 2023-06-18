"أم كلثوم تعود من جديد" للاحتفال مع الجمهور بعيد الأضحى.. 29 يونيو

في إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، تستعد كوكب الشرق أم كلثوم بصحبة فرقة مسرح الساقية للعرائس، لتقديم حفلين غنائيين مساء يوم الخميس، الموافق 29 يونيو الجاري، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بقاعة مسرح العرائس بساقية عبدالمنعم الصاوي، ويقود الفريق المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، ويتولى تحريك عروسة أم كلثوم.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل الأول في السادسة مساءً، ويليه الحفل الثاني في الثامنة مساءً، ويتضمن الحفلين عرضين متميزين للعرائس المتحركة لحفل كوكب الشرق "أم كلثوم" بفرقتها الكاملة، وتقدم​ كوكب الشرق أغنيتين هما "ألف ليلة وليلة" التي غنتها أم كلثوم عام 196، للكاتب مرسى جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي، كما تغني سيدة الغناء العربي رائعة "أغدًا ألقاك".

يذكر أن مسرح عرائس الساقية تم إطلاقه منذ 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، وجاء بعده فكرة عرض حفل سيدة الغناء العربي أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، وبعد أن تزايدت أعداد الجماهير عليه، قدم المسرح حفلات لمجموعة من نجوم طرب الزمن الجميل الآخرين مثل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وملك العود فريد الأطرش.