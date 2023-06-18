"الشيحى": لابد من تقليل القيود المفروضة على حركة الطلاب والأساتذة وسفرهم للخارج

أكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، أن الصورة ليست قاتمة مثل ما قال المتحدثون بشأن التمويل والتضييق على الجماعة الأكاديمية، مضيفا: "نحن فى الكليات العملية ليست لدينا مشكلة فى حرية ممارسة أبحاثنا، ما عدا الميثاق الأخلاقي الخاص بكل كلية، مثل عدم إفشاء أسرار المرضى وغيره.

وأوضح "الشيحي" خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن مصر مستهدفة بتدمير الأسرة التي تعتبر أساس المجتمع، مشددًا على أهمية وجود ضوابط للحفاظ على ذلك ومنعه، فالباحث لا يجرم بفكره، لكنه يحب أن يتمتع بالنضج الفكري والمسئولية الكافية بعدم الخوض فى موضوعات تسبب مشاكل.

وأكد أن ٤٤٪ من الأبحاث المصرية المنشورة فى الخارج تمت بالمشاركة مع علماء أجانب مما يؤكد أننا لسنا منغلقين بهذا الشكل كما أشار المتحدثون، مضيفا: "ولكن نحتاج لمزيد من الانفتاح والضوابط ليست عيبًا ولكن حماية للأمن القومي، وقلقا عاديا، محذرًا من تحوله لقلق مرضي يتسبب فى التضييق على الباحثين.

وتابع: لابد من تقليل القيود المفروضة على حركة الطلاب والأساتذة وسفرهم للخارج، موضحًا أن سفرهم للخارج أحد متطلبات جودة التعليم، مؤكدًا أهمية منظومة التعليم والبحث العلمي كعماد للنهضة والتنمية الاجتماعية وتستحق تقديم الدعم الكامل لها.