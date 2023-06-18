الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعثة منتخب مصر للاسكواش تصل مطار القاهرة

وصول البعثة
وصول البعثة

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، منتخب مصر للاسكواش قادمًا من الهند بعد تتويجه بلقب كأس العالم للاسكواش هناك.

وكان في استقبال البعثة عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش.

واستقبل البعثة في المطار اللواء أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1، فور وصولها قادمة من الشارقة على متن رحلة طيران العربية. وتم تقديم لهم التسهيلات الخاصة لإنهاء إجراءات وصولهم.

وتوج منتخب مصر للاسكواش بلقب بطولة كأس العالم التي أقيمت في الهند، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب ماليزيا بنتيجة 3/1، وضمت قائمة المنتخب كلًا من: كنزي أيمن، فيروز أبوالخير، علي أبوالعينين، وكريم الحمامي.

ويعتبر كأس العالم للاسكواش "تشيناي 2023" بطولة دولية تلعب فيها فرق المنتخبات الوطنية، ويمثل كل منتخب 2 ذكور و2 إناث في كل مباراة.

وضمت مجموعتي البطولة كلًا من: المجموعة الأولى: مصر حاملة اللقب وأستراليا وكولومبيا وماليزيا، بينما تنضم الهند المُضيفة في المجموعة الثانية إلى اليابان وجنوب إفريقيا وهونج كونج والصين.

وصول البعثة

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وصول البعثة
وصول البعثة
مطار القاهرة منتخب مصر للاسكواش كأس العالم منتخب مصر هونج كونج رحلة طيران العربية اليابان المباراة النهائية

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