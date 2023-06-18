الجريدة الرسمية تنشر قرارات الداخلية بإنشاء مراكز لاستخراج وثائق الأحوال المدنية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حمل رقم 988 لسنة 2023، بشأن إنشاء المركز النموذجي لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وإنشاء المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم قادرون باختلاف لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة، والمركز النموذجي لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة بجهاز مدينة 15 مايوـ والمركز النموذجي لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة بمول الداون تاون - شارع التسعين - التجمع الخامس بالقاهرة.



ونصت المادة الأولى على أن يُنشأ المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم قادرون باختلاف لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة، ومقره إدارة القاهرة الأميرية بالقاهرة - يتبع إدارة المراكز النموذجية -لإدارة العامة لشئون المناطق.



ونصت المادة الثانية : أن يُنشأ المركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم قادرون باختلاف لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة، ومقره إدارة القاهرة الأميرية بالقاهرة يتبع إدارة المراكز النموذجية الإدارة العامة لشئون المناطق. مادة



المادة الثالثة : أن ينشأ المركز النموذجي لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة بجهاز مدينة 15 مايو - ومقره الجهاز بمجاورة 16بالقاهرة -4 يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق.



والمادة الرابعة : أن ينشأ المركز النموذجي لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة بمول الداون تاون شارع التسعين التجمع الخامس بالقاهرة يتبع إدارة المراكز النموذجية الإدارة العامة لشئون المناطق.



والمادة الخامسة : أن ينشأ المركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم قادرون باختلاف الاستخراج وثا لاستخراج وثائق ومصدرا القطاع بصورة مميزة وعاجلة، ومقره جهاز تنمية مدينة صورة إلى الشيخ زايد بالجيزة يتبع إدارة المراكز النموذجية الإدارة العامة لشئون المناطق.



ونصت المادة السادسة : أن ينشأ المركز النموذجي لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة بمول جدة - مدينة العاشر من رمضان بالشرقية يتبع إدارة مميزة وعاجلة نموذجي غرب سمالوط بالمنيا يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق المراكز النموذجية الإدارة العامة لشئون المناطق.



والمادة السابعة : أن ينشأ المركز النموذجي لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة الإدارة العامة لشئون المناطق.



والمادة الثامنة: أن ينشأ المركز النموذجى لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة نموذجي 26 يوليو - بالمنيا - يتبع إدارة المراكز النموذجية.



والمادة التاسعة : أن ينشأ المركز النموذجي لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة بمجمع خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ - بجنوب سيناء يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق.



والمادة العاشرة : أن ينشأ المركز النموذجى لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة نموذجى الإبراهيمية بالإسكندرية يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق.



والمادة الحادية عشر : أنه على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه.