رئيس "زراعة الشيوخ": فكرة التعاونيات تقوم على كيانات لا تهدف إلى الربح

قال المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف التعاونيات له أهمية كبرى، مشيرًا إلى أن فكرة التعاونيات تقوم في الأساس على كيانات لا تهدف إلى الربح، وهذه الكيانات الهدف منها هو خدمة المنتجين والمستهلكين في نفس الوقت، أي أنها مصلحة مشتركة، وفي النهاية خدمة المواطنين جميعًا وتحقيق التنمية الشاملة وهو ما تهدف إليه الدولة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والري، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وأضاف الجبلي، في كلمته، أن كل من القطاع العام والخاص بالدولة يشترك في تحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، والتعاونيات رغم كثرتها إلا أنها لا تقوم بدورها لأسباب مختلفة سواء تشريعية أو تنفيذية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، لابد من الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير قطاع التعاونيات والنهوض به، وذلك لما له من تأثير مباشر على الجميع منتجين ومستهلكين، وليس مستهلكين فقط، وهو الأمر الذي يستهدف في النهاية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة بالبلاد.