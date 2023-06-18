الثلاثاء.. افتتاح مؤتمر المجتمع المدني بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا بعنوان "المجتمع المدني: نحو شراكة متعددة الأبعاد في الجمهورية الجديدة"، يومي الثلاثاء والأربعاء 20-21 يونيو، وسوف يفتتح أعمال المؤتمر كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وسوف ينظم على هامش المؤتمر معرض لمنتجات الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الجمهورية.

- المؤتمر يأتي في سياق مبادرة مصر الغد

و أكد مدير مكتبة الإسكندرية، أن المؤتمر يأتي في سياق مبادرة مصر الغد، التي أسسها عقب توليه مديرًا للمكتبة، بهدف تسليط الضوء على جهود التنمية، ودور المجتمع المدني في المشاركة والتنمية، وكافة الجهود الرامية إلى تحديث المجتمع المصري في شتى المجالات.

وأضاف الدكتور أحمد زايد، أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا لمؤتمر مماثل عقد في مطلع نوفمبر الماضي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتمخض عنه مقترحات وتوصيات من بينها الاهتمام بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني من ناحية، وبين منظمات المجتمع المدني ذاتها، وبينها وبين هيئات التنمية الدولية من جهة أخرى.

يشمل المؤتمر العديد من المحاور التي تتصل بدور الجمعيات الأهلية في مواجهة التطرف، ونشر ثقافة التسامح، والدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في مواجهة الأزمات مثل التعامل مع اللاجئين، وأزمة الغذاء، والعنف ضد المرأة.

- المتحدثون في المؤتمر

وسوف يتحدث في اليوم الأول للمؤتمر المستشار جميل حليم؛ عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أيمن صادق؛ مدير كاريتاس مصر، والأستاذ عصام شيحة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور جورج فهمي؛ أستاذ مساعد بالجامعة الأوروبية في فلورنسا بإيطاليا، والدكتور جمال عبد الجواد؛ رئيس برنامج السياسات العامة وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور خالد حنفي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام وعدد آخر من المتحدثين، وذلك بحضور لفيف من كبار المفكرين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات الإعلام، وممثلي الجمعيات الأهلية من كافة محافظات الجمهورية من شمال سيناء وأسوان والنوبة والوادي الجديد، وسيوة، والوجهين القبلي والبحري ومدن القناة والقاهرة.

ومن المنتظر أن يشهد اليوم الثاني من المؤتمر جلستين: الأولى تحت عنوان "تجارب في التنمية وإبداع الثقافات المحلية"، وتتناول العمل الاهلي والتنمية في محافظات سيناء واسوان وسيوة، والجلسة الثانية بعنوان "تعبئة الموارد: الفرص والتحديات" في حوار مع الشركاء من الهيئات الدولية مثل البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، ووكالة التنمية الأمريكية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.