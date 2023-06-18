العراق يعلن إجلاء 161 مواطنا من السودان

أعلن العراق، الأحد، عن إجلاء 161 عراقياً من السودان، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان اليوم، إن الطائرة الثالثة المخصصة لإجلاء العراقيين من بورتسودان توجهت من السودان إلى بغداد وعلى متنها 161 مواطناً.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن عمليات الإجلاء جاءت تنفيذاً لتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة من وزير الخارجية فؤاد حسين.

وتواصل الدول إجلاء رعاياها من السودان، على وقع الاشتباكات المستمرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

وأعلن الجيش السوداني، أمس، عن سريان هدنة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد تمتد لثلاثة يوم من أجل توصيل المساعدات الإنسانية وتسهيل عمليات الإجلاء للمدنيين.