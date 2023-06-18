الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق اختبارات أساسيات التحول الرقمي بجامعة المنصورة الجديدة

جامعة المنصورة الاهلية
جامعة المنصورة الاهلية

تفقد صباح اليوم الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، لجان اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي وتأتي تلك الاختبارات في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة المنصورة الجديدة والمجلس الأعلى للجامعات وذلك في سياق رؤية الدولة للتحول الرقمي.

الجدير بالذكر أنه تم تكليف كلا من الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، والدكتور خالد فؤاد مدير برامج كلية علوم وهندسة الحاسب، بتنفيذ تدريب شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الجامعة عوضاً عن مادة متطلب الجامعة مهارات الحاسب الآلي Computer Skill CSE011

وأكد رئيس الجامعة أن التحول الرقمي أصبح مطلبا عاما لمعظم دول العالم منذ فترة ليست بقصيرة، خاصة أنه يوفر الوقت والجهد للفرد والمؤسسة معا بالإضافة إلى أنه يسهم في خفض معدلات الفساد، وأن الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنصورة الجديدة أثبتت نجاحها وذلك في ظل التحول الرقمي الذى تنشده الدولة.

ونجحت جامعة المنصورة الجديدة، في إنشاء وتفعيل مركز الاختبارات الإلكترونية، والتي تعمل على نجاح تجربة الإختبارات الإلكترونية التى تم تطبيقها بالفعل خلال اختبارات القبول بالجامعة للأعوام السابقة ، واختبارات بعض المقررات الدراسية للطلاب، وتعمل على توفير الوقت والجهد على الطلاب وتطبيق مبدأ الشفافية والعدالة وسرعة رصد وإعلان النتائج.

وتم الانتهاء من تدريب عدد 702 طالب خلال فصل الربيع من العام الأكاديمي 2022 / 2023 ، وذلك لكليات علوم وهندسة الحاسب، الهندسة، الطب، الصيدلة، العلوم، المعاملات القانونية الدولية، الأعمال، في مقررات تكنولوجيا المعلومات، حزمة برماج الافيس، قواعد البيانات، الحوسبة السحابية، قواعد البحث في المواقع.

اختبارات القبول الأعلى للجامعات التحول الرقمي الاختبارات المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى

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