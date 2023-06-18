الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

على الدين هلال يثمّن دعم الرئيس السيسى لمخرجات الحوار الوطنى

علي الدين هلال
علي الدين هلال

أشاد الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي في الحوار الوطني، بحديث الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الوطني في برج العرب بالإسكندرية، وحرصه على تخصيص مساحة للتعليق على الحوار الوطني ومخرجاته.

وأكد خلال جلسة مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلي المطروحة على أجندة لجنة النقابات والعمل الأهلي- أن حديث الرئيس السيسي زاد من الشعور بالمسئولية، خاصة بعد توقعات الرئيس بأن الحوار قادر على تقديم توصيات واقتراحات واقعية نابعة عن معرفة وتقديم توصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ.

وأشار الدكتور علي الدين هلال إلى أن الجلسة الأولى لهذه اللجنة - النقابات والعمل الأهلي - والتي لم تحظ بحضور كثيف وتغطية سياسية كافية، حيث كانت تنافسها مناقشات قانون الانتخابات، وهي جلسة التعاونيات، فكان هناك توافق على ضرورة إصدار قانون جديد للتعاونيات، مضيفًا: على الرغم أن هناك مجلسًا للتعاونيات وينص القانون على انعقاده إلا أنه لم يعقد حتى الآن.

وشدد على ضرورة التقدم بتوصيات محددة بشأن التعاونيات حول المعوقات التي تعيق الحركة التعاونية والتي لها أهمية كبيرة استهلاكية بين الفقراء، لافتًا إلى ضرورة تحريك الأمور الراكدة والجامدة في هذه المسألة.

واختتم قائلًا: نحن الضمير السياسي للأمة، نمثل كل أطياف المجتمع في الحوار الوطني، اجتمعنا على بحث القضايا والتحديات والسعي نحو أكبر حد يمكن التوافق عليه ونسعى نحو قاسم مشترك يجمع بيننا.

الحوار الوطنى الدكتور علي الدين هلال الرئيس السيسي برج العرب بالإسكندرية حوار الوطني

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