حبس 3 سيدات ينقبن عن الآثار في قويسنا

قررت نيابة قويسنا حبس 3 سيدات وعاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحد المتهمين بمدينة قويسنا.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن شاب وقعت عليه آثار التنقيب وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتوفى اصطحب عاطلين من أصدقائه بالإضافة إلى زوجته ووالدته وحماته لمساعدته في التنقيب عن الآثار داخل منزل حماته بمدينة قويسنا، وأثناء التنقيب وقع عليهم أساس المنزل مما أسفر عن مصرعه وإصابة باقى المتهمين بإصابات خفيفة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة قويسنا يفيد بمصرع شاب وإصابة 4 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم نقل المصابين والتحفظ عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.