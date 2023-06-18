الحكومة: لا صحة لوجود عجز فى السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق.

وشددت على توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية بشكل طبيعي بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة.

وأشارت إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافر السلع، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.

وفي سياق متصل، يتم إطلاق حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على كافة المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من توافر السلع ومنع أي محاولات لاحتكارها، أو التلاعب في أسعارها، مع العمل على التأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.