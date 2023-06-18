توريد 527 ألفًا 902 طن قمح لشون وصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح الذي يُعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

من جهتها، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٨٤٣ طنًا و٧٩٧ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢٧٩٠٢ طن و٠١٥ كيلو قمح.

أشارت وكيلة وزارة التموين، إلى أنه يحذر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظه المنقول منها القمح.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.