قائمة بأطعمة رخيصة تتواجد في مطبخك تحتوي على فوائد كثيرة

في الواقع هناك العديد من الأطعمة التي تكون متواجدة في مطبخك، وتضم العديد من الفوائد الصحية ونرصدها في السطور التالية.

الخبز

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الألياف أيضًا، يمكنك أيضًا تجميد الخبز لإبقائه طازجًا لفترة أطول وبعد ذلك يمكنك إخراجه في الليلة السابقة لتذويب الثلج أو تحميصه قبل تناول الطعام.

السردين المعلب والسلمون

يعتبر كل من السلمون والسردين من الأسماك الزيتية وكلاهما غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومصدر كبير لفيتامين د والكالسيوم.

أوميجا 3 هو المفتاح لدعم صحة خلايا الجسم وله خصائص قوية مضادة للالتهابات، إن أوميجا 3 مهمة للغاية لصحة الدماغ والقلب وهي ضرورية لأي شخص يفكر في الحمل.

يعمل الكالسيوم وفيتامين د بشكل تآزري لدعم صحة العظام وبالتالي فإن الأسماك المعلبة ستكون خيارًا ممتازًا للجميع، لا سيما أولئك الذين يمرون بطفرة في النمو (الأطفال والمراهقين) أو كبار السن أو أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من هشاشة العظام.

الحمص والفول

يحتوي على المزيد من الألياف، والتي لا تدعم صحة الأمعاء فقط من خلال تنظيم حركات الأمعاء، ولكنها تساعد أيضًا في دعم الميكروبيوم من أجل الحفاظ على بيئة أمعاء صحية، بلإضافة إلى ذلك يحتوي الحمص على الكربوهيدرات المعقدة وكذلك الألياف.

زيت الزيتون

سواء كنت تستخدمه للطهي مع السلطة أو تغطيتها بالملعقة كصلصة فقد ثبت أن زيت الزيتون يساعد في دعم الصحة الجيدة، يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والبوليفينول، وكلاهما أثبت أنه مفيد لصحة القلب والكوليسترول .

يحتوي زيت الزيتون على العديد من مركبات البوليفينول (مركبات نباتية) المليئة بمضادات الأكسدة القوية، مما يساعد على حماية الخلايا من التلف ومليء بالخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد على تقليل الالتهاب.

الشوفان

الطعام المتواضع هو وجبة فطور أساسية للكثيرين، وهو مصدر كبير للألياف الغذائية غير القابلة للذوبان، وتبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات عن طريق تكوين مادة تشبه الهلام في الأمعاء، وبالتالي دعم نسبة السكر في الدم.