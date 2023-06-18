الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر تصادم "موتوسيكلين" في الشرقية

تصادم موتوسيكل
تصادم موتوسيكل

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخصين آخرين، فى وقوع حادث تصادم موتوسيكلين، بدائرة مركز فاقوس، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى الصالحية “ أحمد.م.إ”، 19 سنة، مقيم الصالحية “ جثة هامدة ”، متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ، و استقبل مستشفى فاقوس المركزى، “ هيثم.إ.أ”، 26 سنة، مقيم مركز فاقوس، مصابا بنزيف بالمخ، و “ محمد.م.إ” 15 سنة، مقيم الصالحية، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم.

وتبين إصابتهم ووفاة الأول إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين، بطريق كفر العزازى - فاقوس ، دائرة مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية.

تم نقل جثة المتوفى والتحفظ عليها مستشفى الصالحية، فيما قرر مستشفى فاقوس تحويل المصاب الأول لمستشفى جامعة الزقازيق.

اسماعيلية الصحراوي أصيب 8 أشخاص أصيب شخصين التحفظ على الجثة البحث الجنائي الحركة المرورية

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