الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يودع الفوج الثاني من حجاج الجمعيات قبل سفرهم لبيت الله الحرام

محافظ القليوبية يودع
محافظ القليوبية يودع الفوج الثاني من حجاج الجمعيات قبل سفرهم

حرص اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على توديع ثاني فوج من حجاج الجمعيات بعدد 45 حاج وحاجة قبل توجههم إلي الأراضى السعودية لأداء مناسك الحج.

وأكد محافظ القليوبية على أن المحافظة سوف تتابع أخبار الحجاج بصفة مستمرة بداية من موعد ذهابهم حتى عودتهم إلي أرض الوطن بسلامة الله وحمل المحافظ جميع الحجاج أمانة الدعوة لمصر بالسلام والاستقرار والأمان ولمحافظة القليوبية بصفة خاصة بدوام التقدم والتنمية الشاملة في شتى المجالات.

وقام الهجان بتوزيع ورود عليهم واطمأن من القائمين على تنظيم الرحلة على توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث حرصت محافظة القليوبية على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أنه أصدر تعليماته للبعثة المشرفة على بعثة حج الجمعيات بالمحافظة بالقيام بدورها الكامل في تذليل العقبات أمام الحجاج ومساعدتهم في حل أي موقف وظروف طارئة يواجهونها وتيسير أداء المناسك بالإضافة إلى التوعية الصحية للحجاج وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وتم إطلاق فوجين آخرين من مدينة شبرا الخيمة والقناطر الخيرية والعبور، بإجمالي عدد 45 حاج وحاجة وفوج بمدينة بنها بعدد 45 حاج وحاجة.

الأراضى السعودية أداء مناسك الحج الفوج الثاني اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية مدينة بنها محافظة القليوبية

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة فى كفرالشيخ

ولى أمر طالب بالثانوية العامة: «حرمت نفسى من الأكل عشان أوفر لابنى فلوس الدروس»

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

الرئيس السيسى يستقبل العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية

محافظ الفيوم يتفقد لجان "الثانوية" وسير العمل بغرفة العمليات المركزية بمديرية التعليم

أستاذ أوبئة يكشف أسباب تصريح "الاستعداد لمرض أشد فتكا من كورونا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية