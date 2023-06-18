محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة حل مشاكل وشكاوى رواد الشواطئ

وجّه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بالعمل على تذليل وسرعة حل كافة المشاكل وشكاوى رواد الشواطئ والمصطافين فورًا.

وقامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية وبالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي اليوم بالاستجابة لرواد شاطئ "البوريفاج" وتنظيف مياه البحر من الحصى والصخور الدقيقة، الناتجة عن أعمال توسعة وإنشاء نفق السادات بمنطقة 45، باستخدام الكراكات، وتمت عودة مياه البحر صافية وصالحة للاستحمام.

وفي سياق متصل، كثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حملاتها على الفنادق لمراجعة قائمة الأسعار والتأكد من سريانها ومعلنة في مكان ظاهر بالفندق، والمرور على الغرف الخاصة بالفندق والتفتيش على مستوى نظافتها ودورات المياه وأماكن الاستقبال وباقي الخدمات المقدمة للنزلاء وكفاءة الأثاث والالتزام بقوائم الأسعار المعلنة.

ووجهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تنبيهًا بالمخالفات للفنادق ومنح مهلة مدتها 15 يومًا لتصحيح وتلافي الملاحظات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للنزلاء.