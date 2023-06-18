البعثة المصرية تواصل تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

تواصل بعثة الحج المصرية تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وسط أجواء إيمانية وروحانية عالية.

وتم حتى اليوم تفويج 3192 من حجاج بعثة القرعة المصرية من عدة محافظات، من بينهم حجاج الأقصر وجنوب سيناء والمنوفية والإسكندرية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وقامت البعثة المصرية، وفق تعليمات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بإتمام كل الاستعدادات وتوفير أتوبيسات مكيفة وحديثة لنقل الحجاج إلى مكة المكرمة لإتمام بقية مناسك الحج، وتم توفير وجبات جافة للحجاج خلال رحلة التفويج.

ويرافق ضباط وزارة الداخلية ومسئولو البعثة المصرية الحجاج في كل مراحل عملية التفويج لإتمام عملية النقل بسلام، وكذلك الإشراف على عملية التسكين بمكة المكرمة لتتم بسهولة ويسر.

وللتسهيل على الحجاج، قامت البعثة المصرية بإبلاغ كل حاج برقم الأتوبيس الذي سيستقله، وعلى الأتوبيس تم لصق كشف بأسماء الحجاج للتأكد قبل الركوب ولضمان عدم حدوث أي خلط.

وأشاد الحجاج بالخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم إلى المدينة المنورة وحتى مغادرتهم متوجهين إلى مكة المكرمة.

وقال الحاج سعيد عبدالفتاح، من المنوفية: "نشكر وزارة الداخلية على حسن التنظيم بدءًا من مرحلة التقديم والسفر إلى المدينة وصولًا إلى التفويج إلى مكة المكرمة"، وأضاف أن عملية التسكين والتفويج تمت بسهولة ويسر وكذلك عملية نقل الحقائب التي تتم بشكل مواز لنقل الحجاج.

وقالت الحاجة فاطمة عبدالغني من الأقصر إن مسئولي بعثة حج القرعة تواجدوا بشكل مستمر مع الحجاج منذ الوصول للمدينة المنورة وحتى المغادرة إلى مكة المكرمة لتذليل أي صعاب أو مشاكل، وأضافت أن الفنادق كانت قريبة من المسجد النبوي، الأمر الذي سهل على الحجاج أداء الصلوات في المسجد.

وأوضح الحاج على أحمد إبراهيم من المنوفية أن بعثة حج القرعة بذلت جهودًا كبيرة طوال فترة الإقامة بالمدينة المنورة، وأشار إلى توفر بعثة طبية ملازمة للحجاج لتقديم المعونة الطبية لمن يحتاجها فورًا.