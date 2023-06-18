الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو الغيط: تم الاتفاق على تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي

أبو الغيط
أبو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تم الاتفاق مع جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، على ضرورة تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مؤتمر صحفي مع منسق السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، أنه تم تنسيق المواقف بين الجانبين إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة،خاصة فيما يتصل بتسوية الأزمات في السودان وليبيا، والحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية، خاصة عبر البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، تعقبه جلسة مباحثات ثنائية.

وتشهد زيارة بوريل تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة، مثل الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي.

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