مصرع شاب بصعق كهربائي من ماتور مياه بالشرقية
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته نتيجة صعق كهربائى من ماتور مياه بالمنزل نطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى تل راك بوصول " حمادة. ع" 32 عاما مقيم نطاق مركز كفر صقر جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائي من ماتور مياه بالمنزل وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.