الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ أوبئة يكشف أسباب تصريح "الاستعداد لمرض أشد فتكا من كورونا"

كورونا
كورونا

علق إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على تصريح منظمة الصحة العالمية بشأن ضرورة الاستعداد لمرض أشد فتكا من كوفيد 19.

وقال «عنان» خلال مداخله هاتفية على قناة TEN، اليوم، إن تصريح منظمة الصحة العالمية هو الثالث من نوعه خلال العام الماضي وحتي الان، منوهًا ان تلك التصريحات لها مغزى معين فهي لا تتحدث عن وباء معين وإنما بشكل عام، مشيرا إلى أن كل 100 عام يوجد وباء في العالم، ولكن وتيرة الفيروسات والأوبة بدأت في التسرع في الأونة الأخيرة فبتلك التصريحات تريد المنظمة أن تكون الدول مستعدة لمواجهة أي وباء مستقبلي قد يحدث، خاصة بعد تجربة جائحة كورونا.

وتابع: “منظمة الصحة العالمية تضع 4 مراحل للدول من حيث السياسة الصحية لمواجهه الفيروسات والأوبة أولها وكيفية تمكنها من تفادي ظهور أي وباء وكيفية التعامل معه إن حدث، أو على الأقل وجود استعداد لتلك المرحلة، وذلك لأن معظم الدول تفاجأت بفيروس كورونا”.

وأضاف أن الصحة العالمية أطلقت الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض بوجود مصر داخل تلك الشبكة ومن خلالها تتم المتابعة لأي مرض أو وباء يصيب مجموعة من الأشخاص في كل دولة لكي يتم معرفة مسبباته ومواجهته واستعداد له بشكل كامل ومعرفة مسبباته وتصنيع الأمصال واللقاحات المضادة له.

منظمة الصحة العالمية تصريح منظمة الصحة العالمية كوفيد 19 الصحة العالمية الفيروسات والأوبة جائحة كورونا

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