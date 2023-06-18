إصابة طالبة بحالة إعياء وإغماء داخل لجنتها الامتحانية فى الشرقية

أصيبت طالبة من محافظة الشرقية، بحالة إعياء وإغماء داخل لجنتها الامتحانية أثناء أداء امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد.

واستقبل مستشفى الصالحية الجديدة، الطالبة "سالمة.ال.م"، 18 سنة، مصابة بحالة إعياء وإغماء.



وتبين تعرضها لتلك الحالة أثناء تواجدها بمقر لجنتها الامتحانية الكائنة بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بمدينة الصالحية الجديدة.



وقد قامت إحدى سيارات الإسعاف المكلفة بتأمين مقرات اللجان الامتحانية بنقلها لمستشفى الصالحية الجديدة لتلقي العلاج اللازم.



ويؤدي 54279 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 158 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديريات الأمن والصحة وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي وأعضاء اللجنة الثلاثية.



ويؤدي الامتحان طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، بالإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس المكفوفين.

من جانبها، تتابع وزارة التربية والتعليم نقل صناديق أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات، وتنفي أي شائعات عن تسريب الأسئلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.