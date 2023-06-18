وفد المجتمعات العمرانية يعقد اجتماعا بالوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

ترأس المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رئيس الوحدة المركزية المشكلة بالهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، اجتماعا للوحدة بمقر جهاز مدينة الشروق لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين في ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة لضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس أمين حسن غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الدكتور حسن الشوربجي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وائل شعبان مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ورؤساء أجهزة مدن ”العبور الجديدة – الشروق – سفنكس الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر"، وبعض التخصصات ذات الصلة.



واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح الاجتماع بالإشارة إلى اعتماد مجلس الوزراء بجلسته رقم 243 بتاريخ 7/6/2023 قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 179 بتاريخ 6/4/2023 بشأن إجازة التعامل بالعقود الابتدائية بين الملاك الظاهرين وتشكيل الوحدة المركزية للسياسات.

مواقف التيسيرات المالية لتوفيق أوضاع المواطنين

كما ناقش نائب رئيس الهيئة رؤساء الأجهزة المعنية في موقف التيسيرات المالية أو التيسيرات المتعلقة بالسداد لضمان إقبال المواطنين على إنهاء إجراءات توفيق أوضاعهم وسداد المبالغ المستحقة عليهم، وكذا مناقشة موقف المرافق بمناطق الأمل والقادسية والسلام والرابية والطلائع.



واستعرض عمارة موقف تحصيل مستحقات الهيئة والفرص الاستثمارية لحصة الهيئة العينية، والوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات حيال أراضي القوات المسلحة الداخلة في نطاق أجهزة المدن، خصوصا فيما يخص منطقة مزارع الدواجن بمدينة الشروق، بالإضافة إلى موقف بروتوكول المنطقة الصناعية بمدينة العبور الجديدة.



وتضمن الاجتماع عرضا تقديميا لكل مدينة من المدن المعنية للوقوف على ما تم الوصول إليه فيما يخص إجراءات توفيق الأوضاع والتقنين للكيانات الموجودة بكل مدينة، وموقف عدد الطلبات المقدمة والإيرادات التي تم تحصيلها حتى تاريخه.



واستعرضت الوحدة في اجتماعها أهم المعوقات التي تواجه اللجان الوزارية المشكلة بالأجهزة لتوفيق الأوضاع، وكذا المقترحات والحلول لمواجهة تلك المعوقات والعمل على وضع الضوابط الخاصة لإنجازها، من خلال الوحدات الفرعية المشكلة بالأجهزة والمختصين بالوحدة المركزية، وذلك لضمان حسن سير العمل وسرعة الانتهاء من الملف، بجانب الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وحقوق صغار الملاك،

كما أنهت الوحدة المركزية اجتماعها بالاتفاق على أنها في حالة انعقاد دائم مع الوحدات الفرعية لسرعة إنهاء أعمال المخططات، وشدد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، على ضرورة إعداد تقارير متابعة شهرية لما يتم إنجازه من أعمال توفيق الأوضاع، على أن يتم التقييم من خلال لجان مختصة بأجهزة المدن، مؤكدا ضرورة مواصلة سير جميع الأعمال بالتوازي، ابتداءَ من دراسة طلبات توفيق الأوضاع ووصولاً إلى تسليم كل مواطن قطعة الأرض الخاصة به صالحة للبناء أو إنهاء ما تم الاتفاق عليه.