الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولية أمر طالبة بالمنصورة: "ابنتى لم تذق طعم النوم وحلمها كلية الهندسة"

أولياء أمور طلاب
أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

تمنت آمال أحمد والدة طالبة بالثانوية العامة، وصول ابنتها لحلمها والالتحاق بكلية الهندسة فهي تسعى منذ طفولتها وتجتهد لتحقيق حلمها.

وقالت لـ"الدستور"، إنهم يعيشون حالة من الطوارئ حتى الانتهاء من الثانوية العامة وتحاول توفير جو من الهدوء والطمأنينة في المنزل لمساعده ابنتها على التركيز والمذاكرة.

 

وأضافت أن ابنتها لم تذق النوم خلال فترة الامتحانات وتتمنى عدم حدوث خلل حتى لا يضيع مجهود الطلاب وتعبهم.

 

ويؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، بالإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس المكفوفين.

 

يتكون الامتحان من 50 سؤالًا، منها 85% أسئلة موضوعية اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، حيث يستغرق الامتحان ساعتين ونصف الساعة، ويعقد ورقيًا بنظام البابل شيت.

 

كما يشمل الامتحان أسئلة عن القراءة والفهم والإملاء والنحو والصرف والبلاغة والأدب، ويسمح للطلاب باستخدام كتيب المفاهيم.

من جانبها تتابع وزارة التربية والتعليم نقل صناديق أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات، وتنفي أي شائعات عن تسريب الأسئلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويُحال الموضوع إلى النيابة العامة.

الثانوية العامة التربية والتعليم اللغة العربية امتحانات القاهرة

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