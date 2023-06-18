وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة فى كفرالشيخ

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، لجان الثانوية العامة في مدينة بيلا وتشمل لجنة لطفي العشري، ولجنة حسن مصطفى، واطمأن وزير التربية والتعليم والمحافظ، على توفير الهدوء في اللجان، والتزام أولياء الأمور بالتواجد بعيدًا عن اللجان.

وشهدت لجان مدينة بيلا حالة من الهدوء، موجهًا الشكر لأولياء أمور الطلاب لحرصهم على توفير الهدوء لأبنائهم.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام.

ويؤدي 25 ألفًا و99 طالبًا وطالبة من الشعبتين الأدبية والعلمية، امتحان مادة اللغة العربية، كأول امتحان يضاف للمجموع، بالإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس المكفوفين.

وتتابع وزارة التربية والتعليم نقل صناديق أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات، وتنفي أي شائعات عن تسريب الأسئلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويُحال الأمر للنيابة العامة.

الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم