خبير: الدولة فى الأزمات كان هدفها الحفاظ على العمالة بقطاع السياحة

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن المحور الوطني لتنمية السياحة له 3 محاور رئيسية، وهي: الطيران والفنادق، التجربة السياحية ضمن الاستراتيجية الوطنية، مشيرًا إلى أن تعامل الدولة في جائحة كورونا والأزمات كان هدفها الحفاظ على العمالة في قطاع السياحة، وسداد الرواتب عن طريق صندوق الطوارئ للعمالة المدربة، فضلا عن استمرار تقديمها الكثير من القروض لتنمية عملية هذا القطاع وما زالت مستمرة.

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تضع قطاع السياحة فى أولوياتها كونه أحد المصادر الرئيسية لدخول العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر، متابعًا أن مصر حققت نموًا في قطاع السياحة بنسبة 25% هذا العام، ونحتاج لمزيد من الاستثمارات في المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة من ضمنها الطيران الذي يشهد تطورًا في الوقت الحالي.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن الطيران من أهم المحاور الرئيسية للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة بقطاع السياحة، ويأتي ذلك علاوة على التوسع في الطاقة الفندقية الاستيعابية، لافتًا إلى أنه يجري العمل على إدراج قانون يساعد على التوسع في المباني القائمة من خلال تغيير النشاط لزيادة النمو في القطاع السياحي.