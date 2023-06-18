الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: الدولة فى الأزمات كان هدفها الحفاظ على العمالة بقطاع السياحة

العمالة بقطاع السياحة
العمالة بقطاع السياحة

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن المحور الوطني لتنمية السياحة له 3 محاور رئيسية، وهي: الطيران والفنادق، التجربة السياحية ضمن الاستراتيجية الوطنية، مشيرًا إلى أن تعامل الدولة في جائحة كورونا والأزمات كان هدفها الحفاظ على العمالة في قطاع السياحة، وسداد الرواتب عن طريق صندوق الطوارئ للعمالة المدربة، فضلا عن استمرار تقديمها الكثير من القروض لتنمية عملية هذا القطاع وما زالت مستمرة. 

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تضع قطاع السياحة فى أولوياتها كونه أحد المصادر الرئيسية لدخول العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر، متابعًا أن مصر حققت نموًا في قطاع السياحة بنسبة 25% هذا العام، ونحتاج لمزيد من الاستثمارات في المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة من ضمنها الطيران الذي يشهد تطورًا في الوقت الحالي.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن الطيران من أهم المحاور الرئيسية للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة بقطاع السياحة، ويأتي ذلك علاوة على التوسع في الطاقة الفندقية الاستيعابية، لافتًا إلى أنه يجري العمل على إدراج قانون يساعد على التوسع في المباني القائمة من خلال تغيير النشاط لزيادة النمو في القطاع السياحي.

استراتيجية استثمارات الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة استيعابية السياحة في مصر القطاع السياحي الطاقة الفندقية المحاور الرئيسية

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة فى كفرالشيخ

ولى أمر طالب بالثانوية العامة: «حرمت نفسى من الأكل عشان أوفر لابنى فلوس الدروس»

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

بوريل: جامعة الدول العربية شريك أساسى للاتحاد الأوروبى

الرئيس السيسى يستقبل العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية

وصول مرتضى منصور لجلسة محاكمته في التعدي على موظفين عموميين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية