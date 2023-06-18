الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة: موعد أسبوعي ثابت لاجتماع اللجنة المختصة بشهادات الإيداع الأجنبية

البورصة
البورصة

 شهدت الفترة الماضية زيادة ملحوظة في عمليات التحويل، المتمثلة في إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الأجنبية (GDRs) مقابل الأوراق المالية المصرية المقيد جزء منها على شكل شهادات إيداع. 

وأوضحت إدارة البورصة المصرية أن الموعد الأسبوعي الثابت لاجتماع اللجنة المختصة باعتماد عمليات التحويل هو أول يوم عمل من كل أسبوع، وهو ما يجب مراعاته من جميع أطراف عمليات تحويل شهادات الإيداع الأجنبية وإعمال شئونهم على هذا الأساس، حيث أن الهدف الرئيسي من تحديد موعد ثابت هو مساعدة المستثمرين وشركات الوساطة وكافة الأطراف على تنظيم وتيرة العمل لما فيه صالح السوق.

يأتى ذلك في إطار التواصل المستمر مع كافة أطراف السوق،حيث أن اللجنة المختصة بشهادات الإيداع الأجنبية تناقش عمليات التحويل التي تستلم البورصة طلباتها من الأطراف المعنية، على أن تستوفي كافة الشروط وفقا للقواعد المقررة وخلال المواعيد التي تحددها إدارة البورصة.

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