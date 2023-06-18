الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران يغادر إلى فرنسا للمشاركة في معرض باريس الجوي "لوبورجيه"

وزير الطيران
وزير الطيران

غادر صباح اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى مطار القاهرة الدولى متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من قيادات الوزارة والشركات التابعة لها، وذلك للمشاركة فى فاعليات معرض باريس الجوي "لوبورجيه" فى نسخته الرابعة والخمسون؛ والتي ستقام فى الفترة من 19 حتى 25 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلين عن دول العالم المختلفة وكبرى الشركات العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء، بالإضافة إلى المهتمين بصناعة النقل الجوى بصفة عامة.

ويعد معرض "لوبورجيه" واحدا من أهم المعارض الجوية فى العالم، حيث يستقطب آلاف المشاركين من قطاع صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، كما يعد فرصة جيدة للشركات لعرض منتجاتها وتقنياتها الجديده وإبراز قدراتها فى مجال الابتكار التكنولوجى وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال وعرض أحدث تطورات تكنولوجيا الطائرات والمعدات الخاصة بصناعة النقل الجوي في ضوء وتيرة النمو الهائل والطلب المتزايد على الطيران خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد الفريق محمد عباس حلمي أهمية مشاركة وزارة الطيران وشركاتها التابعة في هذا الحدث العالمي كونه منصة دولية وفرصة جيدة تعزز التعاون التجاري في مجال تقنيات ومعدات الطيران والفضاء المتقدمة،، وتأتي هذه المشاركة في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى وسعيها الدائم لمواكبة كل ما هو جديد فى هذا المجال والاطلاع على أحدث التقنيات فى مختلف تخصصات صناعة النقل الجوى بالإضافة إلى أهمية بناء سوق مشتركة ودعم الشراكات وتبادل الخبرات مع كبرى شركات تصنيع وصيانة الطائرات والمحركات مما يسهم في ملاحقة كافة المستجدات العالمية وزيادة القدرات التنافسية من أجل صياغة مستقبل أفضل وواعد لسوق النقل الجوي المصري.

جدير بالذكر أن مصر  كانت قد أعلنت منذ عدة أسابيع عن تنظيم معرض دولى للطيران والفضاء تحت اسم " معرض مصر الدولى للطيران ٢٠٢٤ " والمقرر انطلاق نسخته الاولى فى شهر مايو القادم بمطار العلمين الدولى بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران فى العالم .

وزير الطيران معرض باريس الجوي مطار القاهرة الدولي باريس لفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران وزارة الطيران المدني

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